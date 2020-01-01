RUGMAN ($RUG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RUGMAN ($RUG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RUGMAN ($RUG) teave RUGMAN on Hyperliquid is a creative-first, art-first memecoin project. He is intended to be a Hero of Hyperliquid and stands for justice for crypto. In a form of comedic satire, he is the anti-rugger / inverse $rug. BIO: Rugman is a wholesome hero living on Hyperliquid. His life’s dream is to become a successful quant, but all his friends think he’s a left curver! Join RUGMAN on his adventures as he discovers how quantitative he truly is. Ametlik veebisait: https://rugman.io/ Ostke $RUG kohe!

RUGMAN ($RUG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RUGMAN ($RUG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 308.21K $ 308.21K $ 308.21K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 308.21K $ 308.21K $ 308.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.232666 $ 0.232666 $ 0.232666 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00307891 $ 0.00307891 $ 0.00307891 Praegune hind: $ 0.00308209 $ 0.00308209 $ 0.00308209 Lisateave RUGMAN ($RUG) hinna kohta

RUGMAN ($RUG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RUGMAN ($RUG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $RUG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $RUG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $RUG tokeni tokenoomikat, avastage $RUG tokeni reaalajas hinda!

