Ruglord ($RUG$) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ruglord ($RUG$) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ruglord ($RUG$) teave Welcome to RUGLORD, the notorious deflationary meme project yeeting its way out crypto swamp and taking aim at scams & rug pulls, because someone has to... As well as offering a moon shot investment opportunity, RUGLORD provides a free anti-rug service that leverages our team of inspectors and AI bots to investigate shady projects on your behalf. With $RUGLORD, your investment is safer than a steak pie at a vegan buffet, the only thing getting rugged is the doubt in your mind. Join the Rugolution. Ametlik veebisait: https://www.ruglord.uk Valge raamat: https://www.ruglord.uk Ostke $RUG$ kohe!

Ruglord ($RUG$) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ruglord ($RUG$) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.77K $ 5.77K $ 5.77K Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 980.00M $ 980.00M $ 980.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.89K $ 5.89K $ 5.89K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Ruglord ($RUG$) hinna kohta

Ruglord ($RUG$) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ruglord ($RUG$) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $RUG$ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $RUG$ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $RUG$ tokeni tokenoomikat, avastage $RUG$ tokeni reaalajas hinda!

$RUG$ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $RUG$ võiks suunduda? Meie $RUG$ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $RUG$ tokeni hinna ennustust kohe!

