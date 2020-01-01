Ruff (RUFF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ruff (RUFF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

As an architecture combining block chain and internet of things (IoT), Ruff Chain includes a public chain for development as well as a distributed operating system. It extends the point-to-point network and consensus mechanism from the virtual to real world, and promotes the motion of atomic flow by information flow. RUFF Tokens, validated by virtual currency contracts, are placed in the Ruff Chain; they are the standards for incentivizing, consuming, and trading in the Ruff Chain community.

Ruff (RUFF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ruff (RUFF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 215.64K $ 215.64K $ 215.64K Koguvaru: $ 1.84B $ 1.84B $ 1.84B Ringlev varu: $ 940.50M $ 940.50M $ 940.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 421.89K $ 421.89K $ 421.89K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.168013 $ 0.168013 $ 0.168013 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00022929 $ 0.00022929 $ 0.00022929 Lisateave Ruff (RUFF) hinna kohta

Ruff (RUFF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ruff (RUFF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RUFF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RUFF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RUFF tokeni tokenoomikat, avastage RUFF tokeni reaalajas hinda!

RUFF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RUFF võiks suunduda? Meie RUFF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

