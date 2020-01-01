Rubber Ducky Cult ($DUCKY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rubber Ducky Cult ($DUCKY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

$DUCKY is a fun meme coin for rubber duckies creating a fun energetic community on telegram and X. Spreading fun ducky memes community engagement & more. Created by the MYC whales from ODD APP which is available on the android and Apple marketplace. The founders will also be releasing a cool 2-D duck game to collect in game tokens. Gather artist for upcoming NFTs created and made from the community. We are a very serious Cult, and there isn't enough tokens.

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rubber Ducky Cult ($DUCKY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.50K $ 1.50K $ 1.50K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.50K $ 1.50K $ 1.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00242751 $ 0.00242751 $ 0.00242751 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Rubber Ducky Cult ($DUCKY) hinna kohta

Rubber Ducky Cult ($DUCKY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rubber Ducky Cult ($DUCKY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $DUCKY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $DUCKY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $DUCKY tokeni tokenoomikat, avastage $DUCKY tokeni reaalajas hinda!

$DUCKY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $DUCKY võiks suunduda? Meie $DUCKY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $DUCKY tokeni hinna ennustust kohe!

