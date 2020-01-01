Rubber Ducky Cult ($DUCKY) tokenoomika
$DUCKY is a fun meme coin for rubber duckies creating a fun energetic community on telegram and X. Spreading fun ducky memes community engagement & more. Created by the MYC whales from ODD APP which is available on the android and Apple marketplace. The founders will also be releasing a cool 2-D duck game to collect in game tokens. Gather artist for upcoming NFTs created and made from the community.
We are a very serious Cult, and there isn't enough tokens.
Rubber Ducky Cult ($DUCKY) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Rubber Ducky Cult ($DUCKY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Rubber Ducky Cult ($DUCKY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Rubber Ducky Cult ($DUCKY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate $DUCKY tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
$DUCKY tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate $DUCKY tokeni tokenoomikat, avastage $DUCKY tokeni reaalajas hinda!
