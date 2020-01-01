ROVR Network (ROVR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ROVR Network (ROVR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ROVR Network (ROVR) teave ROVR is a decentralized global platform designed for high-definition, real-time 3D data collection, processing, and storage across all scenarios. We are driven by the belief that data ownership should rest with individual producers, not large corporations or organizations. By generating vast volumes of ultra-high-definition 3D and 4D data—complete with detailed timelines—ROVR is establishing a robust foundation for the next generation of 3D AI training. Ametlik veebisait: https://rovr.network Ostke ROVR kohe!

ROVR Network (ROVR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ROVR Network (ROVR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 121.85M $ 121.85M $ 121.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 96.24M $ 96.24M $ 96.24M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02158741 $ 0.02158741 $ 0.02158741 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00865958 $ 0.00865958 $ 0.00865958 Praegune hind: $ 0.00962424 $ 0.00962424 $ 0.00962424 Lisateave ROVR Network (ROVR) hinna kohta

ROVR Network (ROVR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ROVR Network (ROVR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROVR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROVR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROVR tokeni tokenoomikat, avastage ROVR tokeni reaalajas hinda!

