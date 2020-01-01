Routine Coin (ROU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Routine Coin (ROU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Routine Coin (ROU) teave Routine Coin (ROU) is a blockchain-based ecosystem built on the Polygon network, designed to seamlessly integrate crypto into everyday activities. The ecosystem comprises multiple functional platforms tailored for diverse, real-world use cases. Doplantrip is a travel booking platform accepting crypto payments, offering users a streamlined, global travel experience. Doroutine facilitates decentralized e-commerce, allowing users worldwide to securely buy and sell products with cryptocurrencies. Billroutine simplifies routine financial transactions by enabling users to pay utility bills, mobile recharges, and more via cryptocurrency. RTCBIT provides a centralized cryptocurrency exchange for convenient and secure trading, while RoutineSwap is a decentralized exchange facilitating secure crypto swaps. Additionally, Roupay delivers a crypto wallet integrated with prepaid card services, bridging the gap between crypto assets and fiat spending seamlessly. Ametlik veebisait: https://routinecoin.info Valge raamat: https://github.com/Routinecoin/RoutineCoin-Whitepaper Ostke ROU kohe!

Routine Coin (ROU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Routine Coin (ROU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 48.26K $ 48.26K $ 48.26K Koguvaru: $ 327.16M $ 327.16M $ 327.16M Ringlev varu: $ 327.16M $ 327.16M $ 327.16M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 48.26K $ 48.26K $ 48.26K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00320169 $ 0.00320169 $ 0.00320169 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00014751 $ 0.00014751 $ 0.00014751 Lisateave Routine Coin (ROU) hinna kohta

Routine Coin (ROU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Routine Coin (ROU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROU tokeni tokenoomikat, avastage ROU tokeni reaalajas hinda!

ROU – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ROU võiks suunduda? Meie ROU hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ROU tokeni hinna ennustust kohe!

