Mis on Rouge Studio (ROUGE)

Rouge Studio is a game development studio dedicated to crafting high-quality, immersive gaming experiences that leverage the latest in Web3 and AI technologies. Its flagship project, Project Origin, is an ambitious MMORPG designed to offer players an engaging mix of exploration, player-driven economy, and adaptive gameplay mechanics. The game incorporates Web3 technology to enable true ownership of in-game assets through blockchain integration, while AI enhances features like dynamic land valuation and an evolving in-game economy. Players can interact with a vibrant world where factors such as quest proximity, player activity, and resource availability shape the gameplay experience. The project’s native token, $ROUGE, serves as the backbone of the ecosystem, facilitating in-game transactions, cross-game compatibility, and community-driven initiatives across all Rouge Studio projects. Rouge Studio aims to set new benchmarks in gaming by prioritizing quality, innovation, and sustainable development.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Rouge Studio (ROUGE) allikas Ametlik veebisait

Rouge Studio hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rouge Studio (ROUGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rouge Studio (ROUGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rouge Studio nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rouge Studio hinna ennustust kohe!

ROUGE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Rouge Studio (ROUGE) tokenoomika

Rouge Studio (ROUGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROUGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rouge Studio (ROUGE) kohta Kui palju on Rouge Studio (ROUGE) tänapäeval väärt? Reaalajas ROUGE hind USD on 0.00431231 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ROUGE/USD hind? $ 0.00431231 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ROUGE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Rouge Studio turukapitalisatsioon? ROUGE turukapitalisatsioon on $ 90.56K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ROUGE ringlev varu? ROUGE ringlev varu on 21.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROUGE (ATH) hind? ROUGE saavutab ATH hinna summas 0.02699024 USD . Mis oli kõigi aegade ROUGE madalaim (ATL) hind? ROUGE nägi ATL hinda summas 0.00283317 USD . Milline on ROUGE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ROUGE kauplemismaht on -- USD . Kas ROUGE sel aastal kõrgemale ka suundub? ROUGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ROUGE hinna ennustust

Rouge Studio (ROUGE) Olulised valdkonna uudised