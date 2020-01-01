Rosscoin (ROSSCOIN) tokenoomika
RossCoin is a movement dedicated to amplifying Ross Ulbricht’s voice to further his ideals of freedom, decentralization and privacy. RossCoin's initial endeavor is the first cross-framework, multi-environment, self-evolving AI swarm. RossCoin was established to pay tribute to Ross Ulbricht, a trailblazer in the cryptocurrency world and a strong proponent of privacy, decentralization, and personal freedom. As the creator of Silk Road, Ross significantly influenced the development of the early cryptocurrency movement.
Rosscoin (ROSSCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Rosscoin (ROSSCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Rosscoin (ROSSCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Rosscoin (ROSSCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate ROSSCOIN tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
ROSSCOIN tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate ROSSCOIN tokeni tokenoomikat, avastage ROSSCOIN tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
