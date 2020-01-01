Rosie the Robot (ROSIE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rosie the Robot (ROSIE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rosie the Robot (ROSIE) teave The $ROSIE project centers around a unique, AI-powered memecoin inspired by "Rosie the Robot," a beloved character known for her role as a caring, motherly robot in popular culture. The purpose of $ROSIE is twofold: entertainment through an interactive AI feature and social impact via charitable donations. Users can interact with an AI version of Rosie on the project’s website, where they can ask questions and engage in conversations. The utility of $ROSIE goes beyond typical memecoins by enabling users to donate tokens, which will be directed towards charitable causes supporting mothers. Through this initiative, the project combines the viral appeal of meme tokens with meaningful contributions to social causes, while leveraging AI technology to create a novel user experience. Ametlik veebisait: https://rosiesol.xyz/ Ostke ROSIE kohe!

Rosie the Robot (ROSIE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rosie the Robot (ROSIE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.04K $ 11.04K $ 11.04K Koguvaru: $ 998.71M $ 998.71M $ 998.71M Ringlev varu: $ 998.71M $ 998.71M $ 998.71M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.04K $ 11.04K $ 11.04K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00083263 $ 0.00083263 $ 0.00083263 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000592 $ 0.00000592 $ 0.00000592 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Rosie the Robot (ROSIE) hinna kohta

Rosie the Robot (ROSIE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rosie the Robot (ROSIE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROSIE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROSIE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROSIE tokeni tokenoomikat, avastage ROSIE tokeni reaalajas hinda!

