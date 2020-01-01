Rosen Bridge (RSN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rosen Bridge (RSN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rosen Bridge (RSN) teave Rosen is an Ergo-centric bridge fortified with multi-layered security protection designed to bootstrap liquidity across multiple ecosystems. Ametlik veebisait: https://rosen.tech/ Ostke RSN kohe!

Rosen Bridge (RSN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rosen Bridge (RSN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 33.51M $ 33.51M $ 33.51M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.236418 $ 0.236418 $ 0.236418 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02499793 $ 0.02499793 $ 0.02499793 Praegune hind: $ 0.03357134 $ 0.03357134 $ 0.03357134 Lisateave Rosen Bridge (RSN) hinna kohta

Rosen Bridge (RSN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rosen Bridge (RSN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RSN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RSN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RSN tokeni tokenoomikat, avastage RSN tokeni reaalajas hinda!

RSN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RSN võiks suunduda? Meie RSN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RSN tokeni hinna ennustust kohe!

