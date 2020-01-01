Roscoe (CATGUY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Roscoe (CATGUY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Roscoe (CATGUY) teave Roscoe, the Cat Guy is a muscular, anthropomorphic feline with a deep love for the gym and an unyielding commitment to self-improvement. Born in the bustling city of Felinopolis, Roscoe grew up as a scrappy alley cat with a knack for survival. His life changed when he stumbled into a 24-hour gym one stormy night, seeking shelter. Entranced by the sights and sounds of clanging weights, he discovered a passion for fitness that would define him. Ametlik veebisait: https://www.roscoethecatguy.xyz/

Roscoe (CATGUY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Roscoe (CATGUY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Turukapital: $ 17.63K Koguvaru: $ 999.89M Ringlev varu: $ 999.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.63K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00157724 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0

Roscoe (CATGUY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Roscoe (CATGUY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CATGUY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CATGUY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CATGUY tokeni tokenoomikat, avastage CATGUY tokeni reaalajas hinda!

CATGUY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CATGUY võiks suunduda? Meie CATGUY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

