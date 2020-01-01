Rope Token (ROPE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rope Token (ROPE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rope Token (ROPE) teave ROPE brings the well known "market volatility index" to the crypto market and DeFispace. It can be utilized to hedge against market movement, trade volatility, a measuring tool, and all the benefits of having a volatility index. Staking will be available through Raydium. Ametlik veebisait: https://www.ropesolana.com/ Ostke ROPE kohe!

Rope Token (ROPE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rope Token (ROPE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 26.20K $ 26.20K $ 26.20K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 41.70K $ 41.70K $ 41.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.45 $ 2.45 $ 2.45 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00417006 $ 0.00417006 $ 0.00417006 Lisateave Rope Token (ROPE) hinna kohta

Rope Token (ROPE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rope Token (ROPE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROPE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROPE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROPE tokeni tokenoomikat, avastage ROPE tokeni reaalajas hinda!

ROPE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ROPE võiks suunduda? Meie ROPE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ROPE tokeni hinna ennustust kohe!

