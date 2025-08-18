Mis on Roost (ROOST)

ROOST is the champion of the Base ecosystem. Protecting, vibing and growing the $ROOST community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Roost (ROOST) allikas Ametlik veebisait

Roost hinna ennustus (USD)

Kui palju on Roost (ROOST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Roost (ROOST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Roost nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Roost hinna ennustust kohe!

ROOST kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Roost (ROOST) tokenoomika

Roost (ROOST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROOST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Roost (ROOST) kohta Kui palju on Roost (ROOST) tänapäeval väärt? Reaalajas ROOST hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ROOST/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ROOST/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Roost turukapitalisatsioon? ROOST turukapitalisatsioon on $ 562.92K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ROOST ringlev varu? ROOST ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROOST (ATH) hind? ROOST saavutab ATH hinna summas 0.131903 USD . Mis oli kõigi aegade ROOST madalaim (ATL) hind? ROOST nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ROOST kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ROOST kauplemismaht on -- USD . Kas ROOST sel aastal kõrgemale ka suundub? ROOST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ROOST hinna ennustust

Roost (ROOST) Olulised valdkonna uudised