RoOLZ (GODL) teave What is RoOLZ? RoOLZ Studios is combining the fast growing Anime Market, with short-form Mobile Videos and Mobile Apps on TON and Telegram. As a studio, RoOLZ has produced online Series with 3B+ views on socials. This year, its NFT collection (#10 all-time on GetGems) and Anime Series (20M+ Views) was released. RoOLZ' TON-native app has 10M+ active users. RoOLZ is just the start. Fuelled by their mission to change entertainment, together, they are building a fan-owned entertainment studio where fans and creators collaborate and share in the success backed by the $GODL Token. $GODL is the Token that the community uses to decide on what RoOLZ produces as a studio. Imagine a future where Entertainment is more than just "watching", where you own, play, produce and get rewarded in $GODL. The $GODL token is used for: Voting on and producing multi-content, participatory entertainment High quality, integrated, content with massive opportunity for monetisation Fast production of high-quality content due to our studio background In-App Staking and Rewards B2B Sponsorships and Ads How Many $GODL Tokens Are There in Circulation? The $GODL Token was listed on November 7, 2024 with a total supply of 800,000,000 tokens. A large portion of the token is in the hands of the community and unlocked at the Token Generation Event (36%). Who Are the Founders of RoOLZ? RoOLZ is led by a CEO with a Venture Capital background who recognized a unique gap in his portfolio, inspiring him to build the organization (RoOLZ Studio) himself. As an investor and advisor in the TON ecosystem, he's well-versed in leveraging current market opportunities. The CTO brings expertise from SDAO and SingularityNET, while the Head of Content, founder of Atrium.Art, adds creative depth. With a team experienced in TON, Telegram, and startup growth, RoOLZ has a strong foundation to fulfill its mission of reshaping entertainment. Where Can I Buy $GODL? $GODL is available for trading on KuCoin, MEXC, BitGet and Gate.io. Ametlik veebisait: https://roolz.ai Valge raamat: https://app.gitbook.com/o/GSkYrlqYesh1ZDx3NR7j/s/N21GFNhZiPgnFh7NpjP7/

RoOLZ (GODL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RoOLZ (GODL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 130.92K $ 130.92K $ 130.92K Koguvaru: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Ringlev varu: $ 547.99M $ 547.99M $ 547.99M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 191.13K $ 191.13K $ 191.13K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02457733 $ 0.02457733 $ 0.02457733 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00023891 $ 0.00023891 $ 0.00023891 Lisateave RoOLZ (GODL) hinna kohta

RoOLZ (GODL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RoOLZ (GODL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GODL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GODL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GODL tokeni tokenoomikat, avastage GODL tokeni reaalajas hinda!

GODL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GODL võiks suunduda? Meie GODL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

