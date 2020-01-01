Roobee (ROOBEE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Roobee (ROOBEE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Roobee (ROOBEE) teave Roobee describes itself as a blockchain-based investment platform that allows people to make investments starting from $10. Roobee uses AI and blockchain to provide its users with transparent records and personalized investment product choices. Roobee blockchain infrastructure is powered by Ethereum blockchain and Roobeechain - a permissioned blockchain based on HyperLedger, with the goal of providing users with data privacy without compromising transparency and security. More information can be found at (https://roobee.io) Ametlik veebisait: https://roobee.io/ Ostke ROOBEE kohe!

Roobee (ROOBEE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Roobee (ROOBEE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 134.84K $ 134.84K $ 134.84K Koguvaru: $ 5.40B $ 5.40B $ 5.40B Ringlev varu: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 604.51K $ 604.51K $ 604.51K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02084178 $ 0.02084178 $ 0.02084178 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00011195 $ 0.00011195 $ 0.00011195 Lisateave Roobee (ROOBEE) hinna kohta

Roobee (ROOBEE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Roobee (ROOBEE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROOBEE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROOBEE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROOBEE tokeni tokenoomikat, avastage ROOBEE tokeni reaalajas hinda!

ROOBEE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ROOBEE võiks suunduda? Meie ROOBEE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ROOBEE tokeni hinna ennustust kohe!

