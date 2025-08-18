Mis on Roobee (ROOBEE)

Roobee describes itself as a blockchain-based investment platform that allows people to make investments starting from $10. Roobee uses AI and blockchain to provide its users with transparent records and personalized investment product choices. Roobee blockchain infrastructure is powered by Ethereum blockchain and Roobeechain - a permissioned blockchain based on HyperLedger, with the goal of providing users with data privacy without compromising transparency and security. More information can be found at (https://roobee.io)

Roobee hinna ennustus (USD)

Kui palju on Roobee (ROOBEE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Roobee (ROOBEE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Roobee nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

ROOBEE kohalike valuutade suhtes

Roobee (ROOBEE) tokenoomika

Roobee (ROOBEE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROOBEE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Roobee (ROOBEE) kohta Kui palju on Roobee (ROOBEE) tänapäeval väärt? Reaalajas ROOBEE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ROOBEE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ROOBEE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Roobee turukapitalisatsioon? ROOBEE turukapitalisatsioon on $ 134.89K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ROOBEE ringlev varu? ROOBEE ringlev varu on 1.20B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROOBEE (ATH) hind? ROOBEE saavutab ATH hinna summas 0.02084178 USD . Mis oli kõigi aegade ROOBEE madalaim (ATL) hind? ROOBEE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on ROOBEE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ROOBEE kauplemismaht on -- USD . Kas ROOBEE sel aastal kõrgemale ka suundub? ROOBEE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ROOBEE hinna ennustust

