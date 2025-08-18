Rohkem infot ROOBEE

Roobee hind (ROOBEE)

1 ROOBEE/USD reaalajas hind:

$0.00011199
$0.00011199
-0.10%1D
Roobee (ROOBEE) reaalajas hinnagraafik
Roobee (ROOBEE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

$ 0.02084178
+0.18%

-0.12%

-1.10%

-1.10%

Roobee (ROOBEE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ROOBEE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROOBEEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02084178 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ROOBEE muutunud +0.18% viimase tunni jooksul, -0.12% 24 tunni vältel -1.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Roobee (ROOBEE) – turuteave

$ 134.89K
$ 134.89K

$ 604.76K
$ 604.76K

Roobee praegune turukapitalisatsioon on $ 134.89K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ROOBEE ringlev varu on 1.20B, mille koguvaru on 5399999999.999999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 604.76K.

Roobee (ROOBEE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Roobee ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Roobee ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Roobee ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Roobee ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.12%
30 päeva$ 0-2.94%
60 päeva$ 0-7.93%
90 päeva$ 0--

Mis on Roobee (ROOBEE)

Roobee describes itself as a blockchain-based investment platform that allows people to make investments starting from $10. Roobee uses AI and blockchain to provide its users with transparent records and personalized investment product choices. Roobee blockchain infrastructure is powered by Ethereum blockchain and Roobeechain - a permissioned blockchain based on HyperLedger, with the goal of providing users with data privacy without compromising transparency and security. More information can be found at (https://roobee.io)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Roobee (ROOBEE) allikas

Roobee hinna ennustus (USD)

Kui palju on Roobee (ROOBEE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Roobee (ROOBEE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Roobee nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Roobee hinna ennustust kohe!

ROOBEE kohalike valuutade suhtes

Roobee (ROOBEE) tokenoomika

Roobee (ROOBEE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROOBEE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Roobee (ROOBEE) kohta

Kui palju on Roobee (ROOBEE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ROOBEE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ROOBEE/USD hind?
Praegune hind ROOBEE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Roobee turukapitalisatsioon?
ROOBEE turukapitalisatsioon on $ 134.89K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ROOBEE ringlev varu?
ROOBEE ringlev varu on 1.20B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROOBEE (ATH) hind?
ROOBEE saavutab ATH hinna summas 0.02084178 USD.
Mis oli kõigi aegade ROOBEE madalaim (ATL) hind?
ROOBEE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ROOBEE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ROOBEE kauplemismaht on -- USD.
Kas ROOBEE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ROOBEE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ROOBEE hinna ennustust.
