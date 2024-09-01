Ronnie (RONNIE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ronnie (RONNIE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ronnie (RONNIE) teave $Ronnie is a cryptocurrency token built on the Solana blockchain, designed to foster a strong community through its long-term vision and growth strategy. The project leverages the PPP (Player Pump Player) philosophy, which promotes a sustainable ecosystem where all participants benefit from the collective growth of the community. By focusing on collaboration and shared success, $Ronnie aims to stand out as a unique player in the memecoin space, with solid community backing and continued development. Ametlik veebisait: https://rronsol.xyz/ Valge raamat: https://rronsol.xyz/wp-content/uploads/2024/09/Ronnie-Whitepaper.pdf Ostke RONNIE kohe!

Ronnie (RONNIE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ronnie (RONNIE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.11K $ 5.11K $ 5.11K Koguvaru: $ 899.30M $ 899.30M $ 899.30M Ringlev varu: $ 899.30M $ 899.30M $ 899.30M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.11K $ 5.11K $ 5.11K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01198027 $ 0.01198027 $ 0.01198027 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000489 $ 0.00000489 $ 0.00000489 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Ronnie (RONNIE) hinna kohta

Ronnie (RONNIE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ronnie (RONNIE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RONNIE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RONNIE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RONNIE tokeni tokenoomikat, avastage RONNIE tokeni reaalajas hinda!

RONNIE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RONNIE võiks suunduda? Meie RONNIE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RONNIE tokeni hinna ennustust kohe!

