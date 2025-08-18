Ronda On Sui (RONDA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0 $ 0 $ 0 24 h madal $ 0 $ 0 $ 0 24 h kõrge 24 h madal $ 0$ 0 $ 0 24 h kõrge $ 0$ 0 $ 0 Kõigi aegade kõrgeim $ 0$ 0 $ 0 Madalaim hind $ 0$ 0 $ 0 Hinnamuutus (1 h) -- Hinnamuutus (1 p) -- Hinnamuutus (7 p) -0.75% Hinnamuutus (7 p) -0.75%

Ronda On Sui (RONDA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul RONDA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. RONDAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on RONDA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -0.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ronda On Sui (RONDA) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 39.73K$ 39.73K $ 39.73K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 39.73K$ 39.73K $ 39.73K Ringlev varu 10.00B 10.00B 10.00B Koguvaru 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Ronda On Sui praegune turukapitalisatsioon on $ 39.73K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RONDA ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 39.73K.