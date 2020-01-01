Ronaldinho Coin (STAR10) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ronaldinho Coin (STAR10) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ronaldinho Coin (STAR10) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ronaldinho Coin (STAR10) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.03K $ 13.03K $ 13.03K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 70.84M $ 70.84M $ 70.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 183.97K $ 183.97K $ 183.97K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.387179 $ 0.387179 $ 0.387179 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00018397 $ 0.00018397 $ 0.00018397 Lisateave Ronaldinho Coin (STAR10) hinna kohta

Ronaldinho Coin (STAR10) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ronaldinho Coin (STAR10) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate STAR10 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: STAR10 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate STAR10 tokeni tokenoomikat, avastage STAR10 tokeni reaalajas hinda!

