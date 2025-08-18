Rohkem infot STAR10

Ronaldinho Coin logo

Ronaldinho Coin hind (STAR10)

Loendis mitteolevad

1 STAR10/USD reaalajas hind:

$0.00017916
$0.00017916$0.00017916
-4.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Ronaldinho Coin (STAR10) reaalajas hinnagraafik
Ronaldinho Coin (STAR10) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.387179
$ 0.387179$ 0.387179

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-4.64%

-7.21%

-7.21%

Ronaldinho Coin (STAR10) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul STAR10 kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. STAR10kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.387179 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on STAR10 muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, -4.64% 24 tunni vältel -7.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ronaldinho Coin (STAR10) – turuteave

$ 12.69K
$ 12.69K$ 12.69K

--
----

$ 179.16K
$ 179.16K$ 179.16K

70.84M
70.84M 70.84M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ronaldinho Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 12.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. STAR10 ringlev varu on 70.84M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 179.16K.

Ronaldinho Coin (STAR10) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Ronaldinho Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Ronaldinho Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Ronaldinho Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Ronaldinho Coin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.64%
30 päeva$ 0+8.95%
60 päeva$ 0-2.03%
90 päeva$ 0--

Mis on Ronaldinho Coin (STAR10)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Ronaldinho Coin (STAR10) allikas

Ametlik veebisait

Ronaldinho Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ronaldinho Coin (STAR10) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ronaldinho Coin (STAR10) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ronaldinho Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ronaldinho Coin hinna ennustust kohe!

STAR10 kohalike valuutade suhtes

Ronaldinho Coin (STAR10) tokenoomika

Ronaldinho Coin (STAR10) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet STAR10 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ronaldinho Coin (STAR10) kohta

Kui palju on Ronaldinho Coin (STAR10) tänapäeval väärt?
Reaalajas STAR10 hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune STAR10/USD hind?
Praegune hind STAR10/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ronaldinho Coin turukapitalisatsioon?
STAR10 turukapitalisatsioon on $ 12.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on STAR10 ringlev varu?
STAR10 ringlev varu on 70.84M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim STAR10 (ATH) hind?
STAR10 saavutab ATH hinna summas 0.387179 USD.
Mis oli kõigi aegade STAR10 madalaim (ATL) hind?
STAR10 nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on STAR10 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine STAR10 kauplemismaht on -- USD.
Kas STAR10 sel aastal kõrgemale ka suundub?
STAR10 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake STAR10 hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.