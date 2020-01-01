ROLLIE (ROLLIE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ROLLIE (ROLLIE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ROLLIE (ROLLIE) teave Rollie Memecoin is where fun meets fame! Designed to unite celebrities and fans, it’s a playful yet powerful token building a unique community. Rollie isn’t just a coin; it’s a vibe—where star power, blockchain innovation, and fandom collide to create something truly special. Join the fun, roll with the stars, and be part of this exciting movement. Let’s make history together! Lets conquer this together! Ametlik veebisait: https://rollie.fun/ Ostke ROLLIE kohe!

ROLLIE (ROLLIE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ROLLIE (ROLLIE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.13K $ 6.13K $ 6.13K Koguvaru: $ 996.78M $ 996.78M $ 996.78M Ringlev varu: $ 996.78M $ 996.78M $ 996.78M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.13K $ 6.13K $ 6.13K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave ROLLIE (ROLLIE) hinna kohta

ROLLIE (ROLLIE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ROLLIE (ROLLIE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROLLIE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROLLIE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROLLIE tokeni tokenoomikat, avastage ROLLIE tokeni reaalajas hinda!

ROLLIE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ROLLIE võiks suunduda? Meie ROLLIE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ROLLIE tokeni hinna ennustust kohe!

