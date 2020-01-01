ROLL (ROLL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ROLL (ROLL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ROLL (ROLL) teave Farmroll is a gamified crypto engagement platform that enables projects and communities to launch interactive campaigns, reward users for completing tasks, and deploy AI agents that automate social interactions, content creation, and blockchain-based activities, enhancing engagement through task-based incentives and AI-powered automation. Our mission is to onboard the world to cryptocurrency by creating a seamless, AI-enhanced engagement platform for projects and communities. By integrating gamification and intelligent automation, Farmroll aims to make cryptocurrency accessible, inclusive, and rewarding for all participants. Ametlik veebisait: https://farmroll.io/ Ostke ROLL kohe!

ROLL (ROLL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ROLL (ROLL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 567.20M $ 567.20M $ 567.20M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0043314 $ 0.0043314 $ 0.0043314 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00129105 $ 0.00129105 $ 0.00129105 Praegune hind: $ 0.00208616 $ 0.00208616 $ 0.00208616 Lisateave ROLL (ROLL) hinna kohta

ROLL (ROLL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ROLL (ROLL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROLL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROLL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROLL tokeni tokenoomikat, avastage ROLL tokeni reaalajas hinda!

ROLL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ROLL võiks suunduda? Meie ROLL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ROLL tokeni hinna ennustust kohe!

