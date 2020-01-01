Rodolfoorato (RODOLFO) tokenoomika

Rodolfoorato (RODOLFO) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Rodolfoorato (RODOLFO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Rodolfoorato (RODOLFO) teave

Rodolfo isn’t your average influencer. With his larger-than-life personality and uncanny knack for making everyone laugh, he’s quickly become the face of the meme world on TikTok. And now, he's bringing his infectious energy into the world of crypto with the launch of $RODOLFO, the hottest memecoin in town!

With his signature blend of hilarious antics, crypto wisdom (or maybe just sheer luck), and a passion for all things viral, Rodolfo is here to lead the charge to the moon. Whether he’s dropping memes about Bitcoin, making fun of the latest market trends, or just vibing with his followers, Rodolfo’s mission is clear: making crypto fun, accessible, and unforgettable.

Join Rodolfo and his army of meme-lovers as they take the crypto world by storm—because with $RODOLFO, it’s not just about the gains… it’s about the laughs along the way.

https://www.tiktok.com/@rodolfoorato

Rodolfoorato (RODOLFO) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Rodolfoorato (RODOLFO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 16.94K
$ 16.94K$ 16.94K
Koguvaru:
$ 999.88M
$ 999.88M$ 999.88M
Ringlev varu:
$ 999.88M
$ 999.88M$ 999.88M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 16.94K
$ 16.94K$ 16.94K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0
$ 0$ 0
Kõigi aegade madalaim:
$ 0
$ 0$ 0
Praegune hind:
$ 0
$ 0$ 0

Rodolfoorato (RODOLFO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Rodolfoorato (RODOLFO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate RODOLFO tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

RODOLFO tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate RODOLFO tokeni tokenoomikat, avastage RODOLFO tokeni reaalajas hinda!

RODOLFO – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu RODOLFO võiks suunduda? Meie RODOLFO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.