Rocket Pool ETH (RETH) teave Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum. Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake. More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net. Ametlik veebisait: https://rocketpool.net/

Rocket Pool ETH (RETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rocket Pool ETH (RETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B Koguvaru: $ 406.13K $ 406.13K $ 406.13K Ringlev varu: $ 406.13K $ 406.13K $ 406.13K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B Kõigi aegade kõrgeim: $ 5,431.59 $ 5,431.59 $ 5,431.59 Kõigi aegade madalaim: $ 887.26 $ 887.26 $ 887.26 Praegune hind: $ 4,780.2 $ 4,780.2 $ 4,780.2 Lisateave Rocket Pool ETH (RETH) hinna kohta

Rocket Pool ETH (RETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rocket Pool ETH (RETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RETH tokeni tokenoomikat, avastage RETH tokeni reaalajas hinda!

RETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RETH võiks suunduda? Meie RETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RETH tokeni hinna ennustust kohe!

