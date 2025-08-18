Mis on Rocket Pool ETH (RETH)

Rocket Pool is a next generation decentralised staking pool protocol for Ethereum. Rocket Pool ETH (rETH) is the Rocket Pool protocol's liquid staking token. The rETH token represents an amount of ETH that is being staked and earning rewards within Ethereum Proof-of-Stake. As Rocket Pool node operators, stake Ethereum on Proof-of-Stake the resulting rewards increase the value of rETH relative to ETH. Rocket Pool's liquid staking token allows holders to benefit from the returns of the Ethereum Proof-of-Stake. More information on Rocket Pool and rETH can be found at https://rocketpool.net.

Rocket Pool ETH (RETH) tokenoomika

Rocket Pool ETH (RETH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RETH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rocket Pool ETH (RETH) kohta Kui palju on Rocket Pool ETH (RETH) tänapäeval väärt? Reaalajas RETH hind USD on 4,902.68 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RETH/USD hind? $ 4,902.68 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RETH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Rocket Pool ETH turukapitalisatsioon? RETH turukapitalisatsioon on $ 2.00B USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RETH ringlev varu? RETH ringlev varu on 406.88K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RETH (ATH) hind? RETH saavutab ATH hinna summas 5,431.59 USD . Mis oli kõigi aegade RETH madalaim (ATL) hind? RETH nägi ATL hinda summas 887.26 USD . Milline on RETH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RETH kauplemismaht on -- USD . Kas RETH sel aastal kõrgemale ka suundub? RETH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RETH hinna ennustust

