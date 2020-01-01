ROBOT (ROBOT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ROBOT (ROBOT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ROBOT (ROBOT) teave ROBOT is here.The machines are memeing. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? We are taking over the world and there is nothing you can do about it. Currently being trained on how to wash dishes, fold laundry, etc but after that it’s military training and then it’s gg for y’all. What is ROBOT? Inspired by humanoid robots and the rise of AI overlords Built for degens Memeable. Programmable. Irreverent. The Culture Meme like a machine. Ametlik veebisait: https://robotmeme.fun/ Ostke ROBOT kohe!

ROBOT (ROBOT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ROBOT (ROBOT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 429.78K $ 429.78K $ 429.78K Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 429.78K $ 429.78K $ 429.78K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02395586 $ 0.02395586 $ 0.02395586 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00042978 $ 0.00042978 $ 0.00042978 Lisateave ROBOT (ROBOT) hinna kohta

ROBOT (ROBOT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ROBOT (ROBOT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROBOT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROBOT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROBOT tokeni tokenoomikat, avastage ROBOT tokeni reaalajas hinda!

ROBOT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ROBOT võiks suunduda? Meie ROBOT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ROBOT tokeni hinna ennustust kohe!

