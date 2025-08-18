Rohkem infot ROBOT

ROBOT hind (ROBOT)

1 ROBOT/USD reaalajas hind:

$0.00042814
-5.70%1D
USD
ROBOT (ROBOT) reaalajas hinnagraafik
ROBOT (ROBOT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.02395586
$ 0
+0.69%

-5.70%

-30.19%

-30.19%

ROBOT (ROBOT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul ROBOT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. ROBOTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02395586 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on ROBOT muutunud +0.69% viimase tunni jooksul, -5.70% 24 tunni vältel -30.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ROBOT (ROBOT) – turuteave

$ 428.11K
--
$ 428.11K
1000.00M
999,999,289.996293
ROBOT praegune turukapitalisatsioon on $ 428.11K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ROBOT ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999289.996293. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 428.11K.

ROBOT (ROBOT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ROBOT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ROBOT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ROBOT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ROBOT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.70%
30 päeva$ 0-84.28%
60 päeva$ 0-82.01%
90 päeva$ 0--

Mis on ROBOT (ROBOT)

ROBOT is here.The machines are memeing. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece? We are taking over the world and there is nothing you can do about it. Currently being trained on how to wash dishes, fold laundry, etc but after that it’s military training and then it’s gg for y’all. What is ROBOT? Inspired by humanoid robots and the rise of AI overlords Built for degens Memeable. Programmable. Irreverent. The Culture Meme like a machine.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ROBOT (ROBOT) allikas

Ametlik veebisait

ROBOT hinna ennustus (USD)

Kui palju on ROBOT (ROBOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ROBOT (ROBOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ROBOT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ROBOT hinna ennustust kohe!

ROBOT kohalike valuutade suhtes

ROBOT (ROBOT) tokenoomika

ROBOT (ROBOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ROBOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ROBOT (ROBOT) kohta

Kui palju on ROBOT (ROBOT) tänapäeval väärt?
Reaalajas ROBOT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ROBOT/USD hind?
Praegune hind ROBOT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ROBOT turukapitalisatsioon?
ROBOT turukapitalisatsioon on $ 428.11K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ROBOT ringlev varu?
ROBOT ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ROBOT (ATH) hind?
ROBOT saavutab ATH hinna summas 0.02395586 USD.
Mis oli kõigi aegade ROBOT madalaim (ATL) hind?
ROBOT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on ROBOT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ROBOT kauplemismaht on -- USD.
Kas ROBOT sel aastal kõrgemale ka suundub?
ROBOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ROBOT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.