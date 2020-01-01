RoboPepe (ROBOPEPE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RoboPepe (ROBOPEPE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RoboPepe (ROBOPEPE) teave RoboPepe is a futuristic memecoin fusing AI with meme culture, built to dominate the Base chain. RoboPepe represents the AI evolution of the legendary Pepe, now on a mission to restore dopamine levels across the metaverse. To merge cutting-edge AI themes with timeless internet humor, forging a memecoin that entertains, rewards, and rallies the community. Our mission to revolutionize meme culture with AI technology Ametlik veebisait: https://robopepe.app/ Ostke ROBOPEPE kohe!

RoboPepe (ROBOPEPE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RoboPepe (ROBOPEPE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 636.79K $ 636.79K $ 636.79K Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 636.79K $ 636.79K $ 636.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave RoboPepe (ROBOPEPE) hinna kohta

RoboPepe (ROBOPEPE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RoboPepe (ROBOPEPE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ROBOPEPE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ROBOPEPE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ROBOPEPE tokeni tokenoomikat, avastage ROBOPEPE tokeni reaalajas hinda!

ROBOPEPE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ROBOPEPE võiks suunduda? Meie ROBOPEPE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ROBOPEPE tokeni hinna ennustust kohe!

