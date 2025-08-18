Mis on Robie ($ROBIE)

RobieCoin is a fun, community-driven memecoin that brings together humor and crypto expertise through Robie, a quirky AI robot who needs a little human help. On a mission to bring accessibility and laughter to crypto, Robie’s journey involves more than just trades-it's about connecting with users through relatable adventures, sharing tips, and teaming up with the community to help him become more human as he masters the crypto space. Designed to make crypto both accessible and engaging, Robie’s journey is filled with laughs, relatable struggles (like CAPTCHA tests), and a shared mission to bring people closer together while making gains.

Robie hinna ennustus (USD)

Kui palju on Robie ($ROBIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Robie ($ROBIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Robie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

$ROBIE kohalike valuutade suhtes

Robie ($ROBIE) tokenoomika

Robie ($ROBIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $ROBIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Robie ($ROBIE) kohta Kui palju on Robie ($ROBIE) tänapäeval väärt? Reaalajas $ROBIE hind USD on 0.00002751 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $ROBIE/USD hind? $ 0.00002751 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $ROBIE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Robie turukapitalisatsioon? $ROBIE turukapitalisatsioon on $ 27.51K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $ROBIE ringlev varu? $ROBIE ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $ROBIE (ATH) hind? $ROBIE saavutab ATH hinna summas 0.00449905 USD . Mis oli kõigi aegade $ROBIE madalaim (ATL) hind? $ROBIE nägi ATL hinda summas 0.00001376 USD . Milline on $ROBIE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $ROBIE kauplemismaht on -- USD . Kas $ROBIE sel aastal kõrgemale ka suundub? $ROBIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $ROBIE hinna ennustust

