Robie logo

Robie hind ($ROBIE)

Loendis mitteolevad

1 $ROBIE/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Robie ($ROBIE) reaalajas hinnagraafik
Robie ($ROBIE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00449905
$ 0.00449905$ 0.00449905

$ 0.00001376
$ 0.00001376$ 0.00001376

--

--

0.00%

0.00%

Robie ($ROBIE) reaalajas hind on $0.00002751. Viimase 24 tunni jooksul $ROBIE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $ROBIEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00449905 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001376.

Lüliajalise tootluse osas on $ROBIE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Robie ($ROBIE) – turuteave

$ 27.51K
$ 27.51K$ 27.51K

--
----

$ 27.51K
$ 27.51K$ 27.51K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Robie praegune turukapitalisatsioon on $ 27.51K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $ROBIE ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.51K.

Robie ($ROBIE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Robie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Robie ja USD hinnamuutus $ -0.0000005282.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Robie ja USD hinnamuutus $ +0.0000021575.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Robie ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0000005282-1.92%
60 päeva$ +0.0000021575+7.84%
90 päeva$ 0--

Mis on Robie ($ROBIE)

RobieCoin is a fun, community-driven memecoin that brings together humor and crypto expertise through Robie, a quirky AI robot who needs a little human help. On a mission to bring accessibility and laughter to crypto, Robie’s journey involves more than just trades-it's about connecting with users through relatable adventures, sharing tips, and teaming up with the community to help him become more human as he masters the crypto space. Designed to make crypto both accessible and engaging, Robie’s journey is filled with laughs, relatable struggles (like CAPTCHA tests), and a shared mission to bring people closer together while making gains.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Robie ($ROBIE) allikas

Ametlik veebisait

Robie hinna ennustus (USD)

Kui palju on Robie ($ROBIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Robie ($ROBIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Robie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Robie hinna ennustust kohe!

$ROBIE kohalike valuutade suhtes

Robie ($ROBIE) tokenoomika

Robie ($ROBIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $ROBIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Robie ($ROBIE) kohta

Kui palju on Robie ($ROBIE) tänapäeval väärt?
Reaalajas $ROBIE hind USD on 0.00002751 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $ROBIE/USD hind?
Praegune hind $ROBIE/USD on $ 0.00002751. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Robie turukapitalisatsioon?
$ROBIE turukapitalisatsioon on $ 27.51K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $ROBIE ringlev varu?
$ROBIE ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $ROBIE (ATH) hind?
$ROBIE saavutab ATH hinna summas 0.00449905 USD.
Mis oli kõigi aegade $ROBIE madalaim (ATL) hind?
$ROBIE nägi ATL hinda summas 0.00001376 USD.
Milline on $ROBIE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $ROBIE kauplemismaht on -- USD.
Kas $ROBIE sel aastal kõrgemale ka suundub?
$ROBIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $ROBIE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.