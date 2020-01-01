Rizz (RIZZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rizz (RIZZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rizz (RIZZ) teave $RIZZ I Charm and attract with effortless magnetism. RIZZ represents the ability to charm and attract with extensive magnetism. RIZZ is tokenized charisma and attractiveness. Rizz is a community driven project on the ethereum blockchain. Rizz is short for charisma and this project has plenty of it. Do you even have $rizz? Holders have grow by 50% since the CTO, same for our followers on X, market cap has also improved and content is being delivered, we’ve recently updated all our socials with the rebranding causing this increase. Roadmap is to growth the community and make the best and most memorable content to generate mass adaption Ametlik veebisait: https://www.rizz.life/ Ostke RIZZ kohe!

Rizz (RIZZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rizz (RIZZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 53.61K $ 53.61K $ 53.61K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 53.61K $ 53.61K $ 53.61K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0144525 $ 0.0144525 $ 0.0144525 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00023792 $ 0.00023792 $ 0.00023792 Praegune hind: $ 0.00053614 $ 0.00053614 $ 0.00053614 Lisateave Rizz (RIZZ) hinna kohta

Rizz (RIZZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rizz (RIZZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RIZZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RIZZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RIZZ tokeni tokenoomikat, avastage RIZZ tokeni reaalajas hinda!

RIZZ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RIZZ võiks suunduda? Meie RIZZ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RIZZ tokeni hinna ennustust kohe!

