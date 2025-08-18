Rohkem infot RIVUS

RivusDAO hind (RIVUS)

1 RIVUS/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
RivusDAO (RIVUS) reaalajas hinnagraafik
RivusDAO (RIVUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.104882
$ 0.104882$ 0.104882

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9.67%

+9.67%

RivusDAO (RIVUS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul RIVUS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. RIVUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.104882 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on RIVUS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +9.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

RivusDAO (RIVUS) – turuteave

$ 17.65K
$ 17.65K$ 17.65K

--
----

$ 59.15K
$ 59.15K$ 59.15K

294.67M
294.67M 294.67M

987,500,000.0
987,500,000.0 987,500,000.0

RivusDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 17.65K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RIVUS ringlev varu on 294.67M, mille koguvaru on 987500000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 59.15K.

RivusDAO (RIVUS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse RivusDAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse RivusDAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse RivusDAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse RivusDAO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+28.44%
60 päeva$ 0+74.54%
90 päeva$ 0--

Mis on RivusDAO (RIVUS)

RivusDAO is a Decentralized Autonomous Organization that decides on the key parameters of liquid staking protocols through the voting power of governance token ($RIVUS) tokens. Rivus DAO is a cryptocurrency protocol that aims to unlock DeFi on AI protocols/ecosystems by offering LSD services to blockchains such as Bittensor. Like Lido Finance, Rivus DAO offers a liquid staking solution through rsTAO, in which users can earn staking rewards while staying on the Ethereum Network. Earning rewards on digital assets becomes quite accessible through liquid staking derivatives. There are many benefits of introducing a Liquid Staking Token (LST) for TAO such as it can be used as collateral in DeFi activities and at the same time earn stakes for it. In the future, rsTAO will become an acceptable collateral to lending/borrowing platforms like AAVE among other giants in the sector.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse RivusDAO (RIVUS) allikas

RivusDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on RivusDAO (RIVUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie RivusDAO (RIVUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida RivusDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake RivusDAO hinna ennustust kohe!

RIVUS kohalike valuutade suhtes

RivusDAO (RIVUS) tokenoomika

RivusDAO (RIVUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RIVUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RivusDAO (RIVUS) kohta

Kui palju on RivusDAO (RIVUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas RIVUS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RIVUS/USD hind?
Praegune hind RIVUS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on RivusDAO turukapitalisatsioon?
RIVUS turukapitalisatsioon on $ 17.65K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RIVUS ringlev varu?
RIVUS ringlev varu on 294.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RIVUS (ATH) hind?
RIVUS saavutab ATH hinna summas 0.104882 USD.
Mis oli kõigi aegade RIVUS madalaim (ATL) hind?
RIVUS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on RIVUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RIVUS kauplemismaht on -- USD.
Kas RIVUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
RIVUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RIVUS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:30:11 (UTC+8)

