Ripio Credit Network (RCN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ripio Credit Network (RCN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ripio Credit Network (RCN) teave RCN is an open-source global credit network that connects lenders, borrowers and originators on the blockchain to create frictionless, transparent and borderless loan markets. The RCN Credit Marketplace is a proprietary Decentralized Application (dApp) that allows users to access the RCN protocol and connect with its features. By combining digital lending and borrowing tools with all the transparency and security of the blockchain, the RCN Credit Marketplace enables creditors to lend Decentralized Finance (DeFi) and Centralized Finance (CeFi) loans, borrow Peer-To-Peer (P2P) loans and manage everything in one place. RCN is powered by its own open-source blockchain lending and borrowing protocol, which in turn runs on the Ethereum network. Composed by a modular set of smart-contracts, the protocol’s current version RCN Protocol v4.0 “Diaspore" allows its users to denominate, collateralize, receive, repay, fund, transfer and collect loans. In addition, it is compatible with a wide variety of Oracles, Loan Types and Backings. Ametlik veebisait: https://rcn.market/ Valge raamat: https://github.com/ripio/rcn-network/blob/master/WHITEPAPER.md Ostke RCN kohe!

Ripio Credit Network (RCN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ripio Credit Network (RCN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 188.17K $ 188.17K $ 188.17K Koguvaru: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Ringlev varu: $ 530.85M $ 530.85M $ 530.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 354.44K $ 354.44K $ 354.44K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.525707 $ 0.525707 $ 0.525707 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00035446 $ 0.00035446 $ 0.00035446 Lisateave Ripio Credit Network (RCN) hinna kohta

Ripio Credit Network (RCN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ripio Credit Network (RCN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RCN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RCN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RCN tokeni tokenoomikat, avastage RCN tokeni reaalajas hinda!

RCN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RCN võiks suunduda? Meie RCN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RCN tokeni hinna ennustust kohe!

