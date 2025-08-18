Mis on Ripio Credit Network (RCN)

RCN is an open-source global credit network that connects lenders, borrowers and originators on the blockchain to create frictionless, transparent and borderless loan markets. The RCN Credit Marketplace is a proprietary Decentralized Application (dApp) that allows users to access the RCN protocol and connect with its features. By combining digital lending and borrowing tools with all the transparency and security of the blockchain, the RCN Credit Marketplace enables creditors to lend Decentralized Finance (DeFi) and Centralized Finance (CeFi) loans, borrow Peer-To-Peer (P2P) loans and manage everything in one place. RCN is powered by its own open-source blockchain lending and borrowing protocol, which in turn runs on the Ethereum network. Composed by a modular set of smart-contracts, the protocol’s current version RCN Protocol v4.0 “Diaspore" allows its users to denominate, collateralize, receive, repay, fund, transfer and collect loans. In addition, it is compatible with a wide variety of Oracles, Loan Types and Backings.

Üksuse Ripio Credit Network (RCN) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ripio Credit Network (RCN) kohta Kui palju on Ripio Credit Network (RCN) tänapäeval väärt? Reaalajas RCN hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RCN/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RCN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Ripio Credit Network turukapitalisatsioon? RCN turukapitalisatsioon on $ 188.20K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RCN ringlev varu? RCN ringlev varu on 530.85M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RCN (ATH) hind? RCN saavutab ATH hinna summas 0.525707 USD . Mis oli kõigi aegade RCN madalaim (ATL) hind? RCN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on RCN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RCN kauplemismaht on -- USD . Kas RCN sel aastal kõrgemale ka suundub? RCN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RCN hinna ennustust

