Rings scUSD (SCUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rings scUSD (SCUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Rings scUSD (SCUSD) teave Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power. When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic. Ametlik veebisait: https://app.rings.money/ Valge raamat: https://docs.rings.money/ Ostke SCUSD kohe!

Rings scUSD (SCUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rings scUSD (SCUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Koguvaru: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M Ringlev varu: $ 1.92M $ 1.92M $ 1.92M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 Kõigi aegade madalaim: $ 0.944488 $ 0.944488 $ 0.944488 Praegune hind: $ 0.998249 $ 0.998249 $ 0.998249 Lisateave Rings scUSD (SCUSD) hinna kohta

Rings scUSD (SCUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rings scUSD (SCUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SCUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SCUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SCUSD tokeni tokenoomikat, avastage SCUSD tokeni reaalajas hinda!

SCUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SCUSD võiks suunduda? Meie SCUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SCUSD tokeni hinna ennustust kohe!

