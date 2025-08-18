Rings scUSD hind (SCUSD)
Rings scUSD (SCUSD) reaalajas hind on $0.998694. Viimase 24 tunni jooksul SCUSD kaubeldud madalaim $ 0.997954 ja kõrgeim $ 0.999051 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.017 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.944488.
Lüliajalise tootluse osas on SCUSD muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel +0.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Rings scUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 1.91M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SCUSD ringlev varu on 1.92M, mille koguvaru on 1916841.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.91M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Rings scUSD ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Rings scUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0003022048.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Rings scUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0007182607.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Rings scUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0004802572955921.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+0.01%
|30 päeva
|$ -0.0003022048
|-0.03%
|60 päeva
|$ +0.0007182607
|+0.07%
|90 päeva
|$ -0.0004802572955921
|-0.04%
Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power. When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.