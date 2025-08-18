Mis on Rings scUSD (SCUSD)

Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power. When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic.

Rings scUSD (SCUSD) tokenoomika

Rings scUSD (SCUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rings scUSD (SCUSD) kohta Kui palju on Rings scUSD (SCUSD) tänapäeval väärt? Reaalajas SCUSD hind USD on 0.998694 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SCUSD/USD hind? $ 0.998694 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SCUSD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Rings scUSD turukapitalisatsioon? SCUSD turukapitalisatsioon on $ 1.91M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SCUSD ringlev varu? SCUSD ringlev varu on 1.92M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCUSD (ATH) hind? SCUSD saavutab ATH hinna summas 1.017 USD . Mis oli kõigi aegade SCUSD madalaim (ATL) hind? SCUSD nägi ATL hinda summas 0.944488 USD . Milline on SCUSD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SCUSD kauplemismaht on -- USD . Kas SCUSD sel aastal kõrgemale ka suundub? SCUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCUSD hinna ennustust

