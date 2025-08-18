Rohkem infot SCUSD

Rings scUSD logo

Rings scUSD hind (SCUSD)

1 SCUSD/USD reaalajas hind:

$0.998735
0.00%1D
mexc
USD
Rings scUSD (SCUSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:58:56 (UTC+8)

Rings scUSD (SCUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.997954
24 h madal
$ 0.999051
24 h kõrge

$ 0.997954
$ 0.999051
$ 1.017
$ 0.944488
+0.00%

+0.01%

+0.02%

+0.02%

Rings scUSD (SCUSD) reaalajas hind on $0.998694. Viimase 24 tunni jooksul SCUSD kaubeldud madalaim $ 0.997954 ja kõrgeim $ 0.999051 näitab aktiivset turu volatiivsust. SCUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.017 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.944488.

Lüliajalise tootluse osas on SCUSD muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel +0.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Rings scUSD (SCUSD) – turuteave

$ 1.91M
--
$ 1.91M
1.92M
1,916,841.0
Rings scUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 1.91M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SCUSD ringlev varu on 1.92M, mille koguvaru on 1916841.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.91M.

Rings scUSD (SCUSD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Rings scUSD ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Rings scUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0003022048.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Rings scUSD ja USD hinnamuutus $ +0.0007182607.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Rings scUSD ja USD hinnamuutus $ -0.0004802572955921.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.01%
30 päeva$ -0.0003022048-0.03%
60 päeva$ +0.0007182607+0.07%
90 päeva$ -0.0004802572955921-0.04%

Mis on Rings scUSD (SCUSD)

Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It is the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Bridge ETH & Stablecoin from Mainnet to Sonic, Mint scETH and scUSD, stake it for stkETH and stkUSD to make it yield bearing, or lock it for veETH and veUSD to access governance power. When minting scUSD and scETH, users deposit their initial into Veda Vaults which then reallocate the backing toward yield bearing strategies. The yield generated is then redistributed across eligible Sonic dApps and the distribution is controlled by the veUSD gauge tokenomic.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Rings scUSD (SCUSD) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Rings scUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rings scUSD (SCUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rings scUSD (SCUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rings scUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rings scUSD hinna ennustust kohe!

Rings scUSD (SCUSD) tokenoomika

Rings scUSD (SCUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rings scUSD (SCUSD) kohta

Kui palju on Rings scUSD (SCUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas SCUSD hind USD on 0.998694 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SCUSD/USD hind?
Praegune hind SCUSD/USD on $ 0.998694. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Rings scUSD turukapitalisatsioon?
SCUSD turukapitalisatsioon on $ 1.91M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SCUSD ringlev varu?
SCUSD ringlev varu on 1.92M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCUSD (ATH) hind?
SCUSD saavutab ATH hinna summas 1.017 USD.
Mis oli kõigi aegade SCUSD madalaim (ATL) hind?
SCUSD nägi ATL hinda summas 0.944488 USD.
Milline on SCUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SCUSD kauplemismaht on -- USD.
Kas SCUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
SCUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCUSD hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.