Rings scBTC (SCBTC) teave Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It serves as the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Users can bridge ETH and stablecoins from Mainnet to Sonic, mint scETH and scUSD and scBTC, stake them for stkETH and stkUSD and stkBTC to generate yield, or lock them for veETH and veUSD and veBTC to access governance power. Ametlik veebisait: https://rings.money/ Ostke SCBTC kohe!

Rings scBTC (SCBTC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rings scBTC (SCBTC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 29.00M $ 29.00M $ 29.00M Koguvaru: $ 255.74 $ 255.74 $ 255.74 Ringlev varu: $ 255.74 $ 255.74 $ 255.74 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 29.00M $ 29.00M $ 29.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 123,480 $ 123,480 $ 123,480 Kõigi aegade madalaim: $ 74,083 $ 74,083 $ 74,083 Praegune hind: $ 113,383 $ 113,383 $ 113,383 Lisateave Rings scBTC (SCBTC) hinna kohta

Rings scBTC (SCBTC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rings scBTC (SCBTC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SCBTC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SCBTC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SCBTC tokeni tokenoomikat, avastage SCBTC tokeni reaalajas hinda!

SCBTC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SCBTC võiks suunduda? Meie SCBTC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SCBTC tokeni hinna ennustust kohe!

