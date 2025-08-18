Mis on Rings scBTC (SCBTC)

Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It serves as the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Users can bridge ETH and stablecoins from Mainnet to Sonic, mint scETH and scUSD and scBTC, stake them for stkETH and stkUSD and stkBTC to generate yield, or lock them for veETH and veUSD and veBTC to access governance power.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Rings scBTC (SCBTC) allikas Ametlik veebisait

Rings scBTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rings scBTC (SCBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rings scBTC (SCBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rings scBTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rings scBTC hinna ennustust kohe!

SCBTC kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Rings scBTC (SCBTC) tokenoomika

Rings scBTC (SCBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rings scBTC (SCBTC) kohta Kui palju on Rings scBTC (SCBTC) tänapäeval väärt? Reaalajas SCBTC hind USD on 114,850 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SCBTC/USD hind? $ 114,850 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SCBTC/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Rings scBTC turukapitalisatsioon? SCBTC turukapitalisatsioon on $ 29.37M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SCBTC ringlev varu? SCBTC ringlev varu on 255.76 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCBTC (ATH) hind? SCBTC saavutab ATH hinna summas 123,480 USD . Mis oli kõigi aegade SCBTC madalaim (ATL) hind? SCBTC nägi ATL hinda summas 74,083 USD . Milline on SCBTC kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SCBTC kauplemismaht on -- USD . Kas SCBTC sel aastal kõrgemale ka suundub? SCBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCBTC hinna ennustust

Rings scBTC (SCBTC) Olulised valdkonna uudised