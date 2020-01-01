RIKO (RIKO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RIKO (RIKO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RIKO (RIKO) teave RIKO is a meme coin symbolized by the fearless honey badger, dedicated to building a strong, engaged community in the cryptocurrency space. Launched on the Gra.fun platform, RIKO emphasizes accessibility and community involvement at its core. Rooted in meme culture, RIKO leverages the power of viral content and community-driven narratives to amplify its appeal and focuses on fostering a loyal user base, with the success of RIKO driven by the contributions and engagement of its vibrant community. Ametlik veebisait: https://rikotoken.io/ Ostke RIKO kohe!

RIKO (RIKO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RIKO (RIKO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 74.18K $ 74.18K $ 74.18K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 574.21M $ 574.21M $ 574.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 129.18K $ 129.18K $ 129.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02821103 $ 0.02821103 $ 0.02821103 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00011622 $ 0.00011622 $ 0.00011622 Praegune hind: $ 0.00012918 $ 0.00012918 $ 0.00012918 Lisateave RIKO (RIKO) hinna kohta

RIKO (RIKO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RIKO (RIKO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RIKO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RIKO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RIKO tokeni tokenoomikat, avastage RIKO tokeni reaalajas hinda!

RIKO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RIKO võiks suunduda? Meie RIKO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RIKO tokeni hinna ennustust kohe!

