RigoBlock (GRG) teave "RigoBlock exists to reinvent the asset management industry, making it possible for anyone, anywhere, to set up and manage decentralized token pools which combine the powers of transparency, control, flexibility and governance. By virtue of its modular architecture, developers can build their own distributed asset management platforms atop of the RigoBlock protocol and leverage the unique technology made available by RigoBlock protocol and the Rigo Token (‘GRG’) incentives mechanism. Through the creation of a revolutionary Proof-of-Performance incentive algorithm, RigoBlock removes the need for antiquated management fees to facilitate a new generation of asset management - one built around trust, transparency and simplicity. " Ametlik veebisait: https://rigoblock.com Valge raamat: https://rigoblock.com/assets/downloads/white-paper.pdf Ostke GRG kohe!

RigoBlock (GRG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RigoBlock (GRG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Koguvaru: $ 7.60M $ 7.60M $ 7.60M Ringlev varu: $ 6.59M $ 6.59M $ 6.59M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.93M $ 2.93M $ 2.93M Kõigi aegade kõrgeim: $ 115.8 $ 115.8 $ 115.8 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.385577 $ 0.385577 $ 0.385577 Lisateave RigoBlock (GRG) hinna kohta

RigoBlock (GRG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RigoBlock (GRG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GRG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GRG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GRG tokeni tokenoomikat, avastage GRG tokeni reaalajas hinda!

GRG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GRG võiks suunduda? Meie GRG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GRG tokeni hinna ennustust kohe!

