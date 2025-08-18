Mis on RigoBlock (GRG)

"RigoBlock exists to reinvent the asset management industry, making it possible for anyone, anywhere, to set up and manage decentralized token pools which combine the powers of transparency, control, flexibility and governance. By virtue of its modular architecture, developers can build their own distributed asset management platforms atop of the RigoBlock protocol and leverage the unique technology made available by RigoBlock protocol and the Rigo Token (‘GRG’) incentives mechanism. Through the creation of a revolutionary Proof-of-Performance incentive algorithm, RigoBlock removes the need for antiquated management fees to facilitate a new generation of asset management - one built around trust, transparency and simplicity. "

Üksuse RigoBlock (GRG) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

RigoBlock (GRG) tokenoomika

RigoBlock (GRG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GRG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse RigoBlock (GRG) kohta Kui palju on RigoBlock (GRG) tänapäeval väärt? Reaalajas GRG hind USD on 0.424367 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GRG/USD hind? $ 0.424367 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GRG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on RigoBlock turukapitalisatsioon? GRG turukapitalisatsioon on $ 2.80M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GRG ringlev varu? GRG ringlev varu on 6.59M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GRG (ATH) hind? GRG saavutab ATH hinna summas 115.8 USD . Mis oli kõigi aegade GRG madalaim (ATL) hind? GRG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GRG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GRG kauplemismaht on -- USD . Kas GRG sel aastal kõrgemale ka suundub? GRG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GRG hinna ennustust

