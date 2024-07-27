RighteousRetail ($RRT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RighteousRetail ($RRT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RighteousRetail ($RRT) teave Righteous Retail ($RRT) is a community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to empower retail investors by providing a deflationary and transparent digital asset. Launched on July 27, 2024, $RRT aims to challenge traditional financial systems by creating an equitable space for like-minded individuals seeking long-term, sustainable investments. $RRT incorporates a deflationary model through manual token burns, with over 24 million tokens burned to date. The token supports charitable giving through a dedicated wallet, where 1% of its balance is converted to USDC and donated monthly to community-selected charities. Current initiatives also include staking and farming options to incentivize community participation. charity, and burn wallets. The development team, consisting of doxxed members, ensures a secure and committed approach to project growth. Righteous Retail continues to expand its community and charitable impact while reducing its token supply. Righteous Retail's emphasis on fairness, transparency, and community involvement distinguishes it as a project dedicated to retail investors' empowerment. Ametlik veebisait: https://righteousretail.fun/ Valge raamat: https://righteousretail.fun/assets/whitepaper-D5XFXoKQ.pdf Ostke $RRT kohe!

RighteousRetail ($RRT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RighteousRetail ($RRT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 90.59K $ 90.59K $ 90.59K Koguvaru: $ 951.44M $ 951.44M $ 951.44M Ringlev varu: $ 835.22M $ 835.22M $ 835.22M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 103.20K $ 103.20K $ 103.20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00010846 $ 0.00010846 $ 0.00010846 Lisateave RighteousRetail ($RRT) hinna kohta

RighteousRetail ($RRT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RighteousRetail ($RRT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $RRT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $RRT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $RRT tokeni tokenoomikat, avastage $RRT tokeni reaalajas hinda!

$RRT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $RRT võiks suunduda? Meie $RRT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $RRT tokeni hinna ennustust kohe!

