Rigel Protocol (RGP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Rigel Protocol (RGP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Rigel Protocol (RGP) teave The Rigel Protocol will be built on both Binance Smart Chain and the Ethereum Blockchain. Fast, convenient and secure. The Rigel Protocol will allow users to have full control of their funds while using any of the platform products. Smart Swapping, Yield Farming, Margin Trade, and many more. Cross chain operations guarantee low transaction fees without the need to leave funds on custody to third parties or go through KYC process. Ametlik veebisait: https://www.rigelprotocol.com/ Ostke RGP kohe!

Rigel Protocol (RGP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rigel Protocol (RGP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.99K $ 2.99K $ 2.99K Koguvaru: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Ringlev varu: $ 900.00K $ 900.00K $ 900.00K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.58K $ 16.58K $ 16.58K Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.88 $ 6.88 $ 6.88 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00285039 $ 0.00285039 $ 0.00285039 Praegune hind: $ 0.003317 $ 0.003317 $ 0.003317 Lisateave Rigel Protocol (RGP) hinna kohta

Rigel Protocol (RGP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rigel Protocol (RGP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RGP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RGP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RGP tokeni tokenoomikat, avastage RGP tokeni reaalajas hinda!

RGP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RGP võiks suunduda? Meie RGP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RGP tokeni hinna ennustust kohe!

