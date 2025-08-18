Rohkem infot RGP

RGP Hinnainfo

RGP Ametlik veebisait

RGP Tokenoomika

RGP Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Rigel Protocol logo

Rigel Protocol hind (RGP)

Loendis mitteolevad

1 RGP/USD reaalajas hind:

$0.00660274
$0.00660274$0.00660274
+33.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Rigel Protocol (RGP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:29:45 (UTC+8)

Rigel Protocol (RGP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00471213
$ 0.00471213$ 0.00471213
24 h madal
$ 0.00660642
$ 0.00660642$ 0.00660642
24 h kõrge

$ 0.00471213
$ 0.00471213$ 0.00471213

$ 0.00660642
$ 0.00660642$ 0.00660642

$ 6.88
$ 6.88$ 6.88

$ 0.00285039
$ 0.00285039$ 0.00285039

+0.07%

+33.65%

+31.36%

+31.36%

Rigel Protocol (RGP) reaalajas hind on $0.00660274. Viimase 24 tunni jooksul RGP kaubeldud madalaim $ 0.00471213 ja kõrgeim $ 0.00660642 näitab aktiivset turu volatiivsust. RGPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.88 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00285039.

Lüliajalise tootluse osas on RGP muutunud +0.07% viimase tunni jooksul, +33.65% 24 tunni vältel +31.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Rigel Protocol (RGP) – turuteave

$ 5.94K
$ 5.94K$ 5.94K

--
----

$ 33.01K
$ 33.01K$ 33.01K

900.00K
900.00K 900.00K

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

Rigel Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 5.94K -- 24 tunnise kauplemismahuga. RGP ringlev varu on 900.00K, mille koguvaru on 5000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 33.01K.

Rigel Protocol (RGP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Rigel Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.00166247.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Rigel Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0020669758.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Rigel Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0002413889.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Rigel Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00166247+33.65%
30 päeva$ +0.0020669758+31.30%
60 päeva$ +0.0002413889+3.66%
90 päeva$ 0--

Mis on Rigel Protocol (RGP)

The Rigel Protocol will be built on both Binance Smart Chain and the Ethereum Blockchain. Fast, convenient and secure. The Rigel Protocol will allow users to have full control of their funds while using any of the platform products. Smart Swapping, Yield Farming, Margin Trade, and many more. Cross chain operations guarantee low transaction fees without the need to leave funds on custody to third parties or go through KYC process.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Rigel Protocol (RGP) allikas

Ametlik veebisait

Rigel Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rigel Protocol (RGP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rigel Protocol (RGP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rigel Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rigel Protocol hinna ennustust kohe!

RGP kohalike valuutade suhtes

Rigel Protocol (RGP) tokenoomika

Rigel Protocol (RGP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RGP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rigel Protocol (RGP) kohta

Kui palju on Rigel Protocol (RGP) tänapäeval väärt?
Reaalajas RGP hind USD on 0.00660274 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune RGP/USD hind?
Praegune hind RGP/USD on $ 0.00660274. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Rigel Protocol turukapitalisatsioon?
RGP turukapitalisatsioon on $ 5.94K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on RGP ringlev varu?
RGP ringlev varu on 900.00K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim RGP (ATH) hind?
RGP saavutab ATH hinna summas 6.88 USD.
Mis oli kõigi aegade RGP madalaim (ATL) hind?
RGP nägi ATL hinda summas 0.00285039 USD.
Milline on RGP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine RGP kauplemismaht on -- USD.
Kas RGP sel aastal kõrgemale ka suundub?
RGP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RGP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:29:45 (UTC+8)

Rigel Protocol (RGP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.