Rigby The Cat (RIGBY) teave Rigby The Cat is a meme coin on the Solana blockchain, inspired by a cat that gained fame through viral TikTok and Instagram videos. Launched in 9th march, it leverages Solana's fast, low-cost transactions to unite a community of fans and crypto enthusiasts. With a total supply of 998.13 million tokens, Rigby The Cat embodies the playful charm of its namesake and fosters a decentralized following. Ametlik veebisait: https://pump.fun/coin/H4kzQgCg24JyDNBVEgQy3VZXUorBuXkwQuW5bx4ypump

Rigby The Cat (RIGBY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Rigby The Cat (RIGBY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 40.94K $ 40.94K $ 40.94K Koguvaru: $ 997.77M $ 997.77M $ 997.77M Ringlev varu: $ 997.77M $ 997.77M $ 997.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 40.94K $ 40.94K $ 40.94K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00018939 $ 0.00018939 $ 0.00018939 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000802 $ 0.00000802 $ 0.00000802 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Rigby The Cat (RIGBY) hinna kohta

Rigby The Cat (RIGBY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Rigby The Cat (RIGBY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RIGBY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RIGBY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RIGBY tokeni tokenoomikat, avastage RIGBY tokeni reaalajas hinda!

RIGBY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RIGBY võiks suunduda? Meie RIGBY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

