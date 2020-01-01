RIFT AI (RIFT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RIFT AI (RIFT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RIFT AI (RIFT) teave The Rift Platform is the “Shopify App Store for AI Agents” - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them “smart” requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort. Ametlik veebisait: https://rift.ai/ Valge raamat: https://faq.rift.ai/ Ostke RIFT kohe!

RIFT AI (RIFT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RIFT AI (RIFT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.01M $ 10.01M $ 10.01M Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.01M $ 10.01M $ 10.01M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02960724 $ 0.02960724 $ 0.02960724 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00606932 $ 0.00606932 $ 0.00606932 Praegune hind: $ 0.01000131 $ 0.01000131 $ 0.01000131 Lisateave RIFT AI (RIFT) hinna kohta

RIFT AI (RIFT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RIFT AI (RIFT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RIFT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RIFT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RIFT tokeni tokenoomikat, avastage RIFT tokeni reaalajas hinda!

RIFT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RIFT võiks suunduda? Meie RIFT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RIFT tokeni hinna ennustust kohe!

