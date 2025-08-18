Mis on RIFT AI (RIFT)

The Rift Platform is the “Shopify App Store for AI Agents” - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them “smart” requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort.

Üksuse RIFT AI (RIFT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on RIFT AI (RIFT) tänapäeval väärt? Reaalajas RIFT hind USD on 0.01029104 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RIFT/USD hind? $ 0.01029104 . Milline on RIFT AI turukapitalisatsioon? RIFT turukapitalisatsioon on $ 10.31M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RIFT ringlev varu? RIFT ringlev varu on 1000.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RIFT (ATH) hind? RIFT saavutab ATH hinna summas 0.02960724 USD . Mis oli kõigi aegade RIFT madalaim (ATL) hind? RIFT nägi ATL hinda summas 0.00606932 USD . Milline on RIFT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RIFT kauplemismaht on -- USD .

