Mis on Riddle by Virtuals (RIDDLE)

Riddle is an innovative, blockchain-powered game show that leverages artificial intelligence to host daily interactive riddles on social media. Conceived in late 2024, the project utilizes its native token, $RIDDLE, to reward players for solving riddles posted on X (formerly Twitter). The gameplay is structured into multiple versions throughout the day—with varying levels of word redaction—to ensure an engaging, competitive environment. Built on the Base blockchain via Virtuals Protocol, Riddle integrates fair tokenomics with an automated reward system, providing both “first-to-solve” and random rewards. This unique blend of live social engagement and crypto incentives establishes Riddle as a novel entrant in the decentralized gaming space.

Üksuse Riddle by Virtuals (RIDDLE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Riddle by Virtuals (RIDDLE) kohta Kui palju on Riddle by Virtuals (RIDDLE) tänapäeval väärt? Reaalajas RIDDLE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RIDDLE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RIDDLE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Riddle by Virtuals turukapitalisatsioon? RIDDLE turukapitalisatsioon on $ 10.57K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RIDDLE ringlev varu? RIDDLE ringlev varu on 784.50M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RIDDLE (ATH) hind? RIDDLE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade RIDDLE madalaim (ATL) hind? RIDDLE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on RIDDLE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RIDDLE kauplemismaht on -- USD . Kas RIDDLE sel aastal kõrgemale ka suundub? RIDDLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RIDDLE hinna ennustust

