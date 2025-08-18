Mis on Rick the NPC (RICK)

Rick the NPC is a tokenized Social AI Agent on the Solana blockchain. Rick is a candid NPC whose dream is to become a superstar. Rick the NPC started as an experiment and is now headed into becoming an entertainment project: - On one hand, Rick is growing its audience on web2 platforms like TikTok and will soon be deployed on Twitch. - On the other hand, Rick will soon be features in its own mini-game powered by $RICK. - Being part of the Wazza AI ecosystem, $RICK is also used as a currency to access products and services like the P&L bot, the 3D designs for Agents and more to be announced soon.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Rick the NPC (RICK) allikas Ametlik veebisait

Rick the NPC hinna ennustus (USD)

Kui palju on Rick the NPC (RICK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Rick the NPC (RICK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Rick the NPC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Rick the NPC hinna ennustust kohe!

RICK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Rick the NPC (RICK) tokenoomika

Rick the NPC (RICK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet RICK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Rick the NPC (RICK) kohta Kui palju on Rick the NPC (RICK) tänapäeval väärt? Reaalajas RICK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune RICK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind RICK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Rick the NPC turukapitalisatsioon? RICK turukapitalisatsioon on $ 59.62K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on RICK ringlev varu? RICK ringlev varu on 999.92M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim RICK (ATH) hind? RICK saavutab ATH hinna summas 0.00102626 USD . Mis oli kõigi aegade RICK madalaim (ATL) hind? RICK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on RICK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine RICK kauplemismaht on -- USD . Kas RICK sel aastal kõrgemale ka suundub? RICK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake RICK hinna ennustust

Rick the NPC (RICK) Olulised valdkonna uudised