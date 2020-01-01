RICH on SOL (RICH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi RICH on SOL (RICH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

RICH on SOL (RICH) teave $RICH is a solana based token brought to you "RICH The Kid". The overlap between the industry and cryptocurrencies has finally been tokenized. Ametlik veebisait: https://www.richonsol.io/ Ostke RICH kohe!

RICH on SOL (RICH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage RICH on SOL (RICH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 26.62K $ 26.62K $ 26.62K Koguvaru: $ 902.37M $ 902.37M $ 902.37M Ringlev varu: $ 902.37M $ 902.37M $ 902.37M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 26.62K $ 26.62K $ 26.62K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00234011 $ 0.00234011 $ 0.00234011 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave RICH on SOL (RICH) hinna kohta

RICH on SOL (RICH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud RICH on SOL (RICH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate RICH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: RICH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate RICH tokeni tokenoomikat, avastage RICH tokeni reaalajas hinda!

RICH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu RICH võiks suunduda? Meie RICH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake RICH tokeni hinna ennustust kohe!

