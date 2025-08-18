Rohkem infot REVO

Revomon hind (REVO)

1 REVO/USD reaalajas hind:

$0.0179882
+0.70%1D
Revomon (REVO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:11:05 (UTC+8)

Revomon (REVO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01758749
24 h madal
$ 0.01957763
24 h kõrge

$ 0.01758749
$ 0.01957763
$ 0.168708
$ 0.00518872
-0.36%

+0.75%

-0.41%

-0.41%

Revomon (REVO) reaalajas hind on $0.0179882. Viimase 24 tunni jooksul REVO kaubeldud madalaim $ 0.01758749 ja kõrgeim $ 0.01957763 näitab aktiivset turu volatiivsust. REVOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.168708 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00518872.

Lüliajalise tootluse osas on REVO muutunud -0.36% viimase tunni jooksul, +0.75% 24 tunni vältel -0.41% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Revomon (REVO) – turuteave

$ 549.51K
--
$ 827.46K
30.55M
46,000,000.0
Revomon praegune turukapitalisatsioon on $ 549.51K -- 24 tunnise kauplemismahuga. REVO ringlev varu on 30.55M, mille koguvaru on 46000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 827.46K.

Revomon (REVO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Revomon ja USD hinnamuutus $ +0.00013429.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Revomon ja USD hinnamuutus $ +0.0006067959.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Revomon ja USD hinnamuutus $ +0.0021700047.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Revomon ja USD hinnamuutus $ -0.00160138605713441.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00013429+0.75%
30 päeva$ +0.0006067959+3.37%
60 päeva$ +0.0021700047+12.06%
90 päeva$ -0.00160138605713441-8.17%

Mis on Revomon (REVO)

Üksuse Revomon (REVO) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Revomon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Revomon (REVO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Revomon (REVO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Revomon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Revomon hinna ennustust kohe!

REVO kohalike valuutade suhtes

Revomon (REVO) tokenoomika

Revomon (REVO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet REVO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Revomon (REVO) kohta

Kui palju on Revomon (REVO) tänapäeval väärt?
Reaalajas REVO hind USD on 0.0179882 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune REVO/USD hind?
Praegune hind REVO/USD on $ 0.0179882. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Revomon turukapitalisatsioon?
REVO turukapitalisatsioon on $ 549.51K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on REVO ringlev varu?
REVO ringlev varu on 30.55M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim REVO (ATH) hind?
REVO saavutab ATH hinna summas 0.168708 USD.
Mis oli kõigi aegade REVO madalaim (ATL) hind?
REVO nägi ATL hinda summas 0.00518872 USD.
Milline on REVO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine REVO kauplemismaht on -- USD.
Kas REVO sel aastal kõrgemale ka suundub?
REVO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake REVO hinna ennustust.
